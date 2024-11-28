Максим Жук назначен прокурором Москвы
Владимир Путин назначил Максима Жука на должность прокурора Москвы
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Максим Жук указом президента России Владимира Путина стал новым прокурором Москвы, об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте опубликования правовых актов.
«Назначить на пятилетний срок Жука Максима Сергеевича прокурором Москвы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе президента.
До 28 ноября 2024 года Жук был прокурором Тверской области. В том же указе сказано, что освободившуюся должность в Тверской области займет Павел Хлебкович.
Ранее прокурором Москвы был Денис Попов. На эту должность его назначили в сентябре 2019 года.