Максим Жук назначен прокурором Москвы

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Максим Жук указом президента России Владимира Путина стал новым прокурором Москвы, об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте опубликования правовых актов .

«Назначить на пятилетний срок Жука Максима Сергеевича прокурором Москвы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе президента.

До 28 ноября 2024 года Жук был прокурором Тверской области. В том же указе сказано, что освободившуюся должность в Тверской области займет Павел Хлебкович.

Ранее прокурором Москвы был Денис Попов. На эту должность его назначили в сентябре 2019 года.