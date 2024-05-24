Руднев: русским языком нужно дорожить как внутри страны, так и за рубежом

Руководитель московского отделения «Единой России», волонтер Максим Руднев в День славянской письменности и культуры заявил, что защита национальных ценностей должна стать задачей не только государства, но и каждого россиянина. По его мнению, отстаивать честь и интересы России и русского народа нужно как внутри страны, так и за ее пределами, передает 360.ru .

Руднев отметил, что русский язык является предметом национальной гордости, на нем говорит четверть миллиарда людей в мире.

Он подчеркнул, что приезжающие в Россию иностранцы должны уважать русский язык и культуру, в том числе изучать классическую литературу. По мнению волонтера, тех, кто ведет себя неуважительно к закону, этике и русскому языку, следует ограничивать в возможности пребывания в стране.

Волонтер также заявил, что специальная военная операция на Украине направлена на защиту не только суверенитета, но и русской культуры, которая подверглась угрозе.

Руднев убежден, что РФ обязана защитить русских людей и Русский мир.