Максим Иксанов заявил о трансформации рынка быстрых новостей в Telegram

Telegram стал главной платформой для новостей в России, а таблоидный сегмент — одним из самых устойчивых на медиарынке. Об этом сообщил гендиректор News Media Holding Максим Иксанов. Он отметил, что в Telegram важнее просмотры, а не число подписчиков: публикации Mash в среднем набирают 1,2 млн просмотров. Качественный трафик, по словам Иксанова, остается главным аргументом для рекламодателей.

Холдинг придерживается британской таблоидной модели, ориентированной на массовую аудиторию, эксклюзивы и эмоциональный контент. Иксанов подчеркнул, что таблоид — это «нормальная журналистика», а не «желтая пресса». Главная ценность — умение упаковать историю и подать ее с эмоциональным ракурсом, что обеспечивает высокий охват.

Большинство эксклюзивов создается благодаря репортерской работе, а не покупке пользовательских материалов. Пользовательский контент чаще носит игровой характер. Эмоциональная «планка» новостей выросла: внимание стало главной валютой медиа, а «адреналиновый эффект» — ключевым капиталом.

Среди вызовов рынка Иксанов выделил рост фейков и сложность проверки визуального контента. Фактчекинг держится на опыте редакторов. Крупные расследования редко окупаются напрямую, но повышают доверие аудитории, что важно для рекламодателей. Telegram, по мнению Иксанова, стал полноценной инфраструктурой для быстрых новостей, а таблоидный формат — комплексной системой, сочетающей журналистику, маркетинг и управление вниманием.