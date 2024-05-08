МАКС в этом году вновь могут отменить

Международный авиационно-космический салон (МАКС), который хотели провести в конце июля этого года, снова может не состоятся, сообщает РИА Новости.

МАКС перенесли с июля 2023 года на более поздний период, предварительной датой назначали на 23–28 июля этого года. Об этом говорили в январе.

Источники в авиаотрасли подтвердили, что в этом году также могут отменить авиасалон.

Международный авиационно-космический салон — это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. Ее организуют в подмосковном Жуковском раз в два года.