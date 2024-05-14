Макаревичу* может грозить уголовное дело за нарушение правил иноагентов

В России создателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* может грозить возбуждение уголовного дела и заключение на два года за нарушение правил деятельности иноагента, сообщает ТАСС .

«Данный вопрос рассматривается», — сказал источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что силовики также изучат общение музыканта с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), позвонившими ему от имени украинского лидера Владимира Зеленского. Тогда он заявил, что поддерживает ВСУ в конфликте с РФ и попытался оправдать идеолога националистов Степана Бандеру. По этому факту будет организована проверка на экстремизм.

В сентябре 2022 года Макаревича* включили в реестр иноагентов. Летом прошлого года его оштрафовали на 50 тыс. рублей за отказ от маркировки в соцсетях.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.