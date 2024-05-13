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Майское тепло в Москву вернется на этой неделе

В столицу на этой неделе вернется майское тепло. Самым теплым днем станет 17 мая, когда воздух прогреется днем до плюс 20 градусов, сообщает портал «Метеоновости».

Такие показатели являются нормой для середины мая. Погода в Москве будет облачной с прояснениями, при этом прогнозируются кратковременные дожди.

К концу рабочей недели температура воздуха повысится, и вернется к привычным значениям для мая. Местами в столице могут пройти кратковременные дожди.

16 мая температура воздуха в городе составит от плюс 13 до плюс 18 градусов.