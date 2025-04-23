Майские праздники: три заблуждения о рекламе на автовокзалах

В майские праздники для ритейлеров критично оставаться в поле зрения покупателей. Реклама на автовокзалах — эффективный инструмент , но ее потенциал часто недооценивают из-за мифов.

Миф 1: «Автовокзалы — только для больших игроков»

Реклама на автовокзалах доступна не только крупным компаниям, но и среднему, а также малому бизнесу. Это отличная возможность привлечь аудиторию в периоды повышенного спроса, такие как майские праздники.

Миф 2: «Время контакта слишком мало для эффекта»

Средняя продолжительность взаимодействия с рекламой составляет около 10 минут. Этого достаточно, чтобы пассажир увидел 2–4 ролика из одной кампании, что помогает заинтересовать его и оставить запоминающееся впечатление.

Миф 3: «Недостаточно аудитории»

Ежемесячный пассажиропоток автовокзалов превышает 5 млн человек. Это огромная и разнообразная аудитория, открытая к восприятию рекламных сообщений.

Май — идеальное время для ритейлеров, а реклама на автовокзалах может стать ключевым элементом стратегии для привлечения клиентов и увеличения продаж. Компания «Трансмедиа» готова помочь в этом.