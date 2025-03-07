Майские ночи: в столице зафиксировали рекордно теплую для 7 марта погоду

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Минувшая ночь в столице стала рекордно теплой для 7 марта за 77 лет

В Москве прошедшая ночь стала рекордно теплой для 7 марта, такие высокие показатели отмечаются впервые как минимум за последние 77 лет, сообщает РИА Новости .

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что в мегаполисе настали майские ночи.

«Столбик минимального термометра на главной метеостанции ВДНХ показал плюс 6,4, что выше прежнего рекорда теплой ночи, который в 2020 году составлял плюс 5,5», — сказал синоптик.

По его словам, на столичной метеостанции Балчуг минимальная температура ночью была плюс 6,9 градуса, в Строгине — плюс 5,8, в Тушине — плюс 5,6, в Бутове — плюс 5,5.

Специалист добавил, что в Московской области наблюдался разброс ночных температур. Так, в Черустях было плюс 4,9 градуса, в Истре — плюс 6,7.

Как пояснил Тишковец, данный температурный фон на 12 градусов выше климатической нормы первого весеннего месяца. Также он превышает апрельские показатели и почти соответствует майским.