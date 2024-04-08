Майская погода заглянет в Москву на этой неделе

Майские грозы и дожди ожидают Москву на этой неделе

Атмосферные фронты атлантического циклона напомнят о себе жителям Московского региона. Дожди и грозы придут в столицу, но погода стабилизируется уже к концу рабочей недели, сообщается на сайте «Метеоновости» .

В начале недели в Московском регионе начнутся дожди, местами грозы. Погода очень напомнит майскую.

9 апреля будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит +15–20 градусов. Порывы ветра при грозе усилятся до 14 м/с.

10 апреля ночью местами пройдет небольшой дождь, температура опустится до +5 градусов. Днем воздух прогреется до 22 градусов, что характерно для конца мая. Появится солнце, а в столице может обновиться температурный максимум, однако тепло не задержится.

11 апреля станет холоднее. Ночью температура опустится до +8, а днем воздух прогреется до +19. Местами ожидаются дожди.

12 апреля также ожидаются осадки в виде дождя, будет облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до +6, а днем воздух прогреется до +16.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что воздух в европейской части России на этой неделе прогреется до майских значений. В регион возвращается тепло, а температура будет на 7–8 градусов выше многолетних значений.