Майкл vs Миша: зачем россиянам «международные» имена

Согласно исследованию, почти каждый третий россиянин (28%) хотел бы изменить свое имя на более международное, например, Даниил на Даниэль, Мария на Мэри, Михаил на Майкл. Еще 15% признались, что уже используют «иностранную» версию своего имени в общении или на работе. Большинство же (57%) довольны своими именами и менять их не хотят, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-школы иностранных языков Skyeng.

Данный вопрос активно поднимается и при выборе имени для детей. Так, 8% родителей признались, что хотели бы дать ребенку имя, которое звучит одинаково на разных языках или имеет удобный аналог. Однако большинство (60%) все же склоняются к традиционным русским именам, а треть (32%) затруднились ответить на данный вопрос.

Академический директор Skyeng Анастасия Екушевская отметила, что имя — это часть идентичности. В глобальном мире люди все чаще задумываются о том, как оно будет восприниматься за пределами России.

«Мы видим, что особенно молодому поколению (от 18 до 30 лет) важно легко адаптировать свое имя в международной среде для того, чтобы без проблем путешествовать, работать в иностранных компаниях и поступать в международные университеты», — заключила Екушевская.