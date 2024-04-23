Май в Москве прогнозируется теплее нормы на 1-2 градуса

С вероятностью 55% наступающий май в Москве будет теплее нормы на 1-2 градуса. При этом выпадет большое количество осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Вероятность того, что в столице последний весенний месяц может быть холоднее нормы на 1 градус, составляет лишь 10%.

Вероятность дефицита осадков в мегаполисе в мае — всего около 30%.

В 21 веке было 10 лет с отрицательной аномалией средней месячной температуры в мае и 4 года со значительным избытком осадков, когда месячная сумма превышала норму более чем в 1,5 раза.