Магнитогорский металлургический комбинат повышает привлекательность технических профессий

В Магнитогорске 24 января директор учебного центра Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Андрей Козловский и управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков подписали соглашение о партнерстве. Сотрудничество реализуют с поддержкой Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщила пресс-служба Авито Работы.

«Сотрудничество в конкретных проектах предполагает интеграцию существующих ресурсов и компетенций в рамках партнерства „PRO Формат“. Это позволит использовать имеющуюся инфраструктуру и не создавать новые административные единицы. Такой подход обеспечит гибкость и оперативность в реализации задач и пилотных проектов, сокращая временные и финансовые затраты на создание новых юридических лиц», — подчеркнул директор учебного центра Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Андрей Козловский.

Новое партнерство согласно документу стартует в рамках проекта «PRO Формат», объединяющего бизнес, учебные заведения и предприятия для совместного решения задач по развитию и сохранению человеческого капитала. Целью соглашения является обозначение вектора взаимодействия наиболее крупного мирового производителя стали и популярной платформы по поиску сотрудников и работы.

Партнерством предполагаются проведение и организация мероприятий, запуск инициатив по повышению привлекательности технических профессий у молодежи, а также внедрение научно-технических решений в производство, рекрутинг и профориентация нового поколения.

«Начало сотрудничества с учебным центром ММК — это шаг к созданию новой экосистемы профессионального развития с учетом требований современной экономики. По данным нашего недавнего исследования, для россиян самые привлекательные профессии на производстве — инженеры (32%) и операторы оборудования (27%). Новый формат партнерства позволит не только привлекать таланты на эти востребованные позиции, но и системно развивать их навыки, создавая возможности для карьерного роста и увеличения промышленного потенциала страны», — отметил управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков.

Авито Работа — одна из первых компаний, поддержавших со стороны бизнеса проект «PRO Формат».

ММК как флагманское промпредприятие заинтересовано в продуктивных и талантливых кадрах, отвечающих вызовам в областях автоматизации производственных процессов и цифровизации.

Благодаря внутренней аналитике больших данных Авито Работа может помочь производственному сектору объективно оценивать перспективы развития рынка труда и его состояние, а также внедрять лучшие практики по развитию, найму и обучению сотрудников.

«Ежегодно ММК посещают около 18 000 человек. Для них разработано 8 экскурсий, которые охватывают как само предприятие, так и город Магнитогорск, а также магнитогорское водохранилище. Эти экскурсии интересны не только школьникам, выбирающим будущую профессию, и студентам, но и профессионалам, туристам и иностранным делегациям. ММК является флагманом промышленного туризма в России», — пояснила директор проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Шандуренко.

В основные направления сотрудничества, связанные с соискателями, входят запуск совместных инициатив по промышленному туризму, популяризация инженерных и рабочих специальностей, развитие программ профориентации для школьников и студентов, подготовка и повышение квалификации специалистов металлургической отрасли и других производств.

В рамках партнерства работодатели смогут обмениваться передовыми подходами к взаимодействию с сотрудниками.