Магнитная буря произошла на Земле 7 июля

сегодня в 14:44

В понедельник на Земле прошла вторая за июль магнитная буря. Она была минимального уровня, как и та, что фиксировали днем ранее, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Буря получила самый слабый из возможных геомагнитных баллов — G1. При этом она случилась без видимых причин — в прогнозе события не было.

С утра произошел небольшой рост скорости и температуры солнечного ветра, однако амплитуда изменений в магнитосфере была незначительной.

Окончание магнитной бури ожидается в течение пары часов. Сейчас магнитное поле еще возмущено.