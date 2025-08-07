Магистральную сеть на Дальнем Востоке запустили на отечественном оборудовании

В эксплуатацию введена магистральная линия связи, соединившая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре с применением отечественных DWDM-мультиплексоров. Эта линия поддерживает скорость передачи данных до 100 Гбит/с. Данный проект стал первым в истории оператора столь масштабным инфраструктурным решением, полностью основанным на российском оборудовании, сообщила пресс-служба МегаФона.

Протяженность канала между двумя ключевыми городами Хабаровского края превысила 400 километров. Как сообщает оператор, его ввод в эксплуатацию повысит безопасность и гибкость магистральной сети региона.

По словам Андрея Криштофовича, директора по развитию транспортной сети МегаФона, запуск новой магистральной линии — часть реализации долгосрочной стратегии оператора по развитию сети на Дальнем Востоке.

«Вместе с партнерами мы смогли не только обеспечить высокую скорость передачи данных, но и сохранить возможность масштабирования DWDM-системы на данном направлении до 800 Гбит/с. Мы продолжим последовательно внедрять это решение и в других частях магистральной сети по всей стране, что позволит нам укреплять надежность инфраструктуры и нарастить технологическую независимость», — рассказал Андрей Криштофович.

При подборе оборудования эксперты ориентировались на ключевые критерии: производительность, возможность масштабирования и интеграцию с текущей инфраструктурой. После лабораторных и натурных испытаний предпочтение было отдано DWDM-системам российского производителя Т8, которые по многим показателям опережают зарубежные аналоги.

Технология DWDM (плотное спектральное уплотнение) значительно увеличивает пропускную способность оптических линий за счет одновременной передачи множества сигналов на разных длинах волн по одному волокну. Установленные на линии маршрутизаторы отвечают за распределение сигналов по каналам, их усиление на длинных участках и стабильную высокоскоростную передачу данных.

Основной сложностью проекта стала неоднородность структуры кабельной трассы: она включала волокна разных типов, для которых стандартные решения неприменимы. Специалисты МегаФона и Т8 провели уникальные расчеты параметров DWDM-системы, включая транспондеры и оптические усилители, компенсирующие потери сигнала. Такой подход позволил точно настроить оборудование под особенности трассы и гарантировать высокую скорость передачи.

«Для компании Т8 участие в этом проекте стало важным шагом вперед — как с точки зрения масштабного применения российских DWDM-решений, так и в части развития технологического партнерства с одним из крупнейших операторов связи страны. Такие проекты особенно интересны для нас с технической стороны: они требуют высокой точности в расчетах и соответствия самым строгим требованиям к производительности и надежности оборудования. Для нас как разработчиков и производителей это не просто вызов, а прямой запрос от отрасли на актуальные решения, способные обеспечить устойчивость и масштабируемость современной сетевой инфраструктуры», — пояснила заместитель генерального директора Т8 по коммерции Ольга Янчевская.