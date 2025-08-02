Лжесотрудники ФСБ пытались развести экс-сотрудницу «Первого канала»

Мошенники пытались обмануть бывшую сотрудницу «Первого канала» под видом «внутренней проверки» ФСБ. Лжесиловики угрожали журналистке, которая не купилась на уловки, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам журналистки Екатерины Надольской, накануне ей поступил звонок от человека, представившегося первым заместителем директора «Первого канала» Александром Файфманом. Девушка считает, что это мог быть искусственный интеллект, так как звонивший был очень похож на настоящего Файфмана.

После разговора связь прервалась, и «Файфман» перешел на общение в онлайн-переписке. Он сообщил, что на канале проводится внутренняя проверка сотрудниками ФСБ, и Екатерина попала в список сотрудников, с которыми куратор хочет провести беседу. При этом Екатерина работала с каналом в качестве стрингера более 5 лет назад.

На следующий день девушка получила «приказ ФСБ» о проверке сотрудников «Первого канала», который был основан на «незаконном распространении персональных данных кадрового состава третьим лицам». Затем Екатерине позвонил человек, представившийся сотрудником спецслужбы.

«Спрашивал, общалась ли я с (гендиректором „Первого канала"-ред.) Константином Эрнстом и знаю ли я, что у него и его сотрудников проблемы из-за донатов Украине. Также узнавал, обращались ли ко мне с Украины с предложениями поработать на них», — рассказала Надольская.

При этом когда Екатерина поинтересовалась, почему сотрудник ФСБ связался с ней через Telegram, он пришел в ярость и начал обвинять девушку в дискредитации правоохранительных органов: «Ты что, считаешь меня мошенником?».

Затем неизвестный начал угрожать Екатерине, что к ней «отправят наряд» и «научат, как разговаривать с сотрудниками». После этого он прервал разговор.

Надольская предположила, что мошенники обратили на нее внимание после того, как она вышла с российским флагом на форуме БРИКС в начале июля. Девушка планирует подать заявление в полицию.