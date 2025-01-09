Лыжные трассы и катки подготовили для жителей и гостей Воскресенска

В Воскресенске для отдыха подготовлены лыжные трассы и катки. Особой популярностью пользуется трасса «Овраги», расположенная в непосредственной близости от детского оздоровительного лагеря «Дубравушка». Несмотря на относительно небольшое количество снега, выпавшего в этом году, трасса ежедневно привлекает множество посетителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь царит атмосфера семейного отдыха: родители с удовольствием катаются на лыжах вместе со своими детьми, наслаждаясь свежим воздухом и зимними пейзажами. Помимо «Оврагов», возможность покататься на лыжах предоставляют еще две хорошо подготовленные трассы: одна расположена в селе Ашитково, и другая — в рабочем поселке имени Цюрупы.

Любителям коньков Воскресенск предлагает множество возможностей. Большинство городских катков — открытые, размещенные в различных районах города, что обеспечивает доступность для жителей всех микрорайонов. Однако, не стоит забывать и о крытом катке — ледовой арене имени В. В. Каменского, где каждые выходные проводятся массовые катания.

Воскресенск ежегодно предлагает разнообразные и хорошо организованные возможности для активного отдыха в зимнее время.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.