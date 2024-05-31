Лыткаринцы приняли участие во Всероссийской акции «Вода России»

Волонтеры города Лыткарино приняли участие в экологической акции «Вода России». В этом году акцию поддержали студенты и педагоги Лыткаринского промышленно-гуманитарного колледжа, сообщила пресс-служба администрации городского округа Лыткарино.

Активистов обеспечили всем необходимым инвентарем и питьевой водой. Волонтерам удалось собрать более 3 куб. м мусора в районе карьера Волкуша.

Участие в акции «Вода России» — это прекрасная возможность помочь природе делом и позаботиться о реках, озерах и других ваших любимых водных объектах.

Ежегодная общероссийская акция по уборке водных объектов и их берегов «Вода России» с 2014 года объединяет сотни тысяч волонтеров по всей стране для очистки берегов водоемов. С 2019 года акция проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.