Лыткаринцам представили проект нового сквера на Парковой

В городском округе Лыткарино благоустроят две части сквера на улице Парковой. Работы будут выполнены от торгового центра «Весна» до остановочного пункта «Квартал 3а» и участок около МФЦ и почты. Ориентировочная общая площадь участков — 0,5 га, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Данный участок был выбран путём голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Жители Лыткарина направляли свои предложения и пожелания в отдел архитектуры. В сквере установят малые архитектурные формы, скамейки, качели и урны, а также создадут пешеходные зоны и пополнят зеленый фонд деревьями и кустарниками. Работы будут выполнены в 2025 году.

В прошлом году в результате голосования в Лыткарине построили новый сквер в микрорайоне 6.

Уже 1000 лыткаринцев проголосовали в режиме онлайн за выбор объектов благоустройства, которое стартовало по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Лыткаринцы могут поддержать один из двух проектов: обновление Советской улицы или создание сквера в Детском городке «ЗИЛ».

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