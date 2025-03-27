Лыткаринский городской суд Московской области могут упразднить

сегодня в 12:01

В Мособлдуме рассмотрели законодательную инициативу об упразднении Лыткаринского городского суда и передаче его юрисдикции Люберецкому городскому суду, передает корреспондент РИАМО.

Как поясняется в пояснительной записке, действующая структура судов общей юрисдикции требует дальнейшей оптимизации — за счет упразднения малосоставных судов и укрупнения судебных районов с перераспределением судейского состава и сотрудников аппарата.

В Лыткаринском суде сегодня работают 3 судьи. В Люберецком суде — 35 штатных единиц, из которых 8 вакантны.

За три последних года в Лыткаринском суде было рассмотрено:

в 2022 году — 127 уголовных дел, 708 гражданских и административных, 99 дел об административных правонарушениях;

в 2023 году — 116 уголовных дел, 1 055 гражданских и административных, 121 дело об административных правонарушениях;

в 2024 году — 121 уголовное дело, 999 гражданских и административных, 209 дел об административных правонарушениях.

Для сравнения, в Люберецком суде за те же годы:

в 2022 году — 1 116 уголовных дел, 11 947 гражданских и административных, 2 606 дел об административных правонарушениях;

в 2023 году — 1 115 уголовных дел, 12 917 гражданских и административных, 2 618 дел об административных правонарушениях;

в 2024 году — 1 125 уголовных дел, 16 016 гражданских и административных, 3 484 дела об административных правонарушениях.

Расстояние между судами составляет всего 14 километров, что эквивалентно примерно 20 минутам пути на автомобиле.

Принятие законопроекта позволит эффективнее распределить нагрузку между судьями и рациональнее использовать кадровый потенциал судебной системы.