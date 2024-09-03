Лыткаринские школьники почтили память жертв теракта в Беслане

Утро в лыткаринской гимназии № 7 началось с общешкольной минуты молчания, посвященной 20 годовщине теракта в школе № 1 г. Беслан Северной Осетии, а для учащихся 5-х и 7-х классов заместители директора по воспитательной работе Родина О.Г. и Чернышова О.И. провели линейку памяти. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день вспоминают жертв террористической атаки 1–3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

«Мероприятие началось с разговора о том, что терроризм — величайшее и разрушительное зло, которому нет, и не может быть оправдания. Ребята узнали, что День знаний 2004 года стал днем горя и слез. Три дня ада, мучений и издевательств, которым подвергались заложники, героизм простых людей и бойцов спецназа, противостоявших террористам, никого не оставили равнодушными. Спустя столько лет, боль в сердцах не утихает», — написали в Telegram-канале гимназии № 7.

Память погибших в Беслане ребята вместе с учителями почтили минутой молчания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.