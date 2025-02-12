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Лыткаринские гимназисты вместе с ветеранами приняли участие в викторине

В городском округе Лыткарино в гимназии № 1 состоялась интеллектуальная игра с участием депутатов Юрия Егорова и Галины Морозовой, а также членов Всероссийского сообщества «Дети войны». Мероприятие было посвящено Дню воинской славы России и 82-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской битве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Игру организовали и провели педагоги гимназии № 1 для учащихся 9 классов. Депутаты выступили с приветственным словом, отметив мужество и героизм соотечественников, защищавших Родину.

«Эта битва стала коренным переломом в ходе войны, а так же тем рубежом, который раз и навсегда перечеркнул планы Германии вовлечь в войну Турцию и Японию. Рассказали о героях битвы», — рассказал Юрий Егоров.

Отметим, что Президент РФ Владимир Путин объявил 2025 — годом защитника Отечества. В лыткаринских образовательных учреждениях уже стартовали циклы мероприятий, посвященных 80-летию Победы.

В конце мероприятия гимназисты поздравили ветеранов и вручили цветы и подарки.

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