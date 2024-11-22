Льву Закирову вручили орден за развитие российско-венесуэльских отношений

Председатель палаты молодых законодателей Лев Закиров вместе с коллегами принял участие в антифашистком форуме в Венесуэле. Россия имеет большой опыт противодействия фашизму, поэтому представители с готовностью поделились им в рамках форума, сообщает пресс-служба депутата.

19 ноября прошла встреча с Советом депутатов штата Миранда. Делегация Палаты молодых Законодателей поделилась с венесуэльскими коллегами устройством работы палаты и инициативами, которые разработали молодые парламентарии. Также обсудили совместные проекты и мероприятия.

«За развитие российско-венесуэльских отношений коллеги вручили мне орден полководца Франсиска Миранда — одну из высших наград этого штата. Для меня это большая честь. И этот орден — заслуга всей нашей команды. Это мотивирует продолжать развивать отношения между нашими странами», — говорит Лев Закиров.

Сотрудничество палаты молодых законодателей с венесуэльскими коллегами планомерно развивается. Они уже приняли участие в ряде мероприятий — Всемирном фестивале молодежи, онлайн-встречи и на съезде стран БРИКС в Москве. Лев Закиров отмечает, что Венесуэла — наш стратегический партнер, и наше сотрудничество будет только крепнуть.

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