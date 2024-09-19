Львенок по имени Коба появился в приюте для животных с тяжелой судьбой в Клину

Львенок появился в парке-приюте для животных с тяжелой судьбой под Клином. Маленький хищник прибыл туда из Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Молодой человек из Дагестана узнал, что его знакомые завели себе такого малыша, и постарался довести до их сведения, что такое делать нельзя (как по закону, так и по отношению к львенку)», — рассказали в парке-приюте «Земля прайда» под Клином.

Когда люди поняли, что совершили ошибку и содержать хищное животное в домашних условиях невозможно и неправильно, молодой человек забрал малыша и передал в парк львов под Клином, зная репутацию этого учреждения и миссию — помогать животным.

У мужчины, который помог этому малышу, была лишь одна просьба: дать возможность ему назвать львенка. Поэтому, друзья, знакомьтесь, малыш Коба.

В парке приюте «Земля прайда» под Клином спасли уже порядка 10 львов, тигров и медведей, которых использовали в фотосессиях, цирках-шапито и домашнем содержании в качестве живых игрушек.

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