«Лужники» станут одной из лучших рекреационных зон Москвы — для спорта и семейного отдыха. В прошлом году начались работы по благоустройству олимпийского комплекса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На сегодня завершен первый этап работ. Он охватил порядка 10 га территории, в основном центральную площадь и причал», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Зимой на территории «Лужников» заработал новый мультимедийный каток. Он одновременно вмещает до 3 тыс. человек как на льду, так и на боковых аллеях.

В текущем году стартует второй этап масштабного благоустройства территории площадью 21,4 га. Рабочие обновят аллею вокруг Большой спортивной арены и Фестивальную площадь. В спорткластере «Под мостом» создадут скейт-парк, стритбольную площадку, павильон с раздевалкой и кафе, детскую площадку, а также 2 воркаут-зоны, включая зону для маломобильных граждан.

Кроме того, специалисты проведут благоустройство прилегающих территорий и высадят деревья.

