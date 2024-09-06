Лунтик проголосовал на выборах в Сергиевом Посаде

На один из избирательных участков в Сергиевом Посаде отдать свой голос за депутатов в муниципальный совет пришел известный и любимый всеми детьми сказочный персонаж Лунтик. Мультяшный герой не только исполнил свой гражданский долг, но и поднял настроение всем членам избирательной комиссии, сообщила председатель УИКа 4055 Анастасия Казанбаева.

«Здорово, когда у людей есть такое прекрасное чувство юмора. Лунтик порадовал не только взрослых, но и местную детвору, гуляющую на площадке рядом с избирательным участком. Искренне спасибо за хорошее настроение на весь день», — отметила Казанбаева.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье проходят выборы в местные советы депутатов. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Воробьев также заявил, что ДЭГ позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.