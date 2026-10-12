Лукашенко обвинил политиков в использовании школьников на протестах во Франции

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября заявил, что политики используют несовершеннолетних участников протестов во Франции в своих целях. Он сравнил ситуацию с событиями 2020 года в Беларуси, сообщает «Царьград» .

Лукашенко прокомментировал выступления французских школьников и действия правоохранителей во время рабочей поездки в Минский район. По его словам, происходящее не дает повода для радости, а вовлечение несовершеннолетних в политические акции недопустимо.

«Что тут хорошего? Конечно, Макрон жестко эти вещи пресекает», — отметил Лукашенко.

Президент упрекнул западных политиков в двойных стандартах: по его оценке, они одобряли подобные события в Беларуси, но осуждают их в собственных странах. Он связал недовольство юных участников акций с манипуляциями политических сил.

Лукашенко напомнил о предстоящих в марте выборах во Франции и предположил, что после них ситуация может стабилизироваться. Он призвал не злорадствовать, но напомнить западным партнерам об их прежней позиции.

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