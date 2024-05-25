Лукашенко лично приготовил для Путина салат «Молодость»

Белорусский президент Александр Лукашенко лично приготовил салат «Молодость» для российского коллеги Владимира Путина, который 23–24 мая был в Минске с официальным визитом, сообщает Telegram-канал «Пул Первого» .

На стол во время неформального ужина подавались драники, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало, маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон. Все блюда исключительно народной, деревенской кухни.

При этом салат «Молодость» является фирменным блюдом, и Лукашенко принял решение лично приготовить его для главы российского государства.

Поездка в Республику Беларусь стала для Владимира Путина вторым зарубежным визитом с начала нового президентского срока. На прошлой неделе президент РФ посетил Китай, а через несколько дней его ждут в Узбекистане.