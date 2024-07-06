Луховицы и Домодедово присоединились к экологической акции «Чистый Лес»

Экологические мероприятия состоялись 5 и 6 июля.

Начиная с 2023 года «Единая Россия» реализует в Московской области региональный партийный проект «Чистый лес». Его цель поддержание лесов региона в благоприятном состоянии. Это достигается посредством проведения различных просветительских и экологических мероприятий, а также благодаря системной работе с лесничествами и органами исполнительной власти. Практически каждые выходные на самых популярных среди жителей Подмосковья рекреационных территориях проводятся субботники: проходит очистка лесного массива от валежника, сухостоя и бытового мусора.

Координатор регионального партийного проекта, председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин отметил, что уборку леса уже провели в 10 городских округах Подмосковья: Балашихе, Шатуре, Мытищах, Раменском, Волоколамске, Черноголовке, Воскресенске, Можайске, Лобне, Луховицах.

«Площадь убранных территорий составила 24 гектара, в акции приняли участие порядка 500 человек. Ожидаем, что результаты в этом году намного превысят прошлогодние, на очереди ещё 16 муниципалитетов региона. Акция ежегодная, традиционная, самое главное — в центре внимания наших жителей. И с каждым годом мы стремимся сделать её ещё более масштабной. В прошлом году субботники охватили 20 лесных участков в 19 городских округах. В уборке приняли участие свыше 1250 человек. Совместно мы очистили более 73 га лесных участков, убрали свыше 585 кубометров валежника и сухостоя», — рассказал председатель Комитета Владимир Шапкин.

Так, в Луховицах активисты «Единой России», молодогвардейцы и партийные сторонники организовали субботник на территории лесного массива близ поселка Белоомут. Их инициативу поддержали активисты движения «Волонтеры Подмосковья», жители поселка, работники Белоомутского и Ольшанского лесничеств учреждения «Мособллес».

«Забота о лесе для нас — одна из важнейших задач. Белоомутские леса серьезно пострадали летом 2010 года, когда бушевала огненная стихия. С того времени нам удалось восполнить потери и посадить на выгоревших территориях сеянцы сосны. Трепетное отношение к лесному богатству побуждает нас организовывать акции по его защите, так что мы с удовольствием включились и в региональный партийный проект „Чистый лес“. Поработали от души», — сказала организатор субботника, волонтер, представитель местного отделения партии «Единая Россия» Валентина Строкова.

Несмотря на жаркую погоду, участники субботника поработали ударно. Им удалось собрать свыше 6 кубометров отходов и еще большее количество валежника, который с трудом поместился в Газель. Все это вывезено за пределы леса и утилизировано.

В Домодедове акция прошла на территории Ильинского лесничества. Женщины дружно убирали мусор: очистили лесополосу вдоль пешеходной зоны, ведущей к реке Рожайка. Мужчины пилили поваленные деревья после вчерашней непогоды и складировали бревна в специально определенных для этого местах. На территории лесного массива был организован пункт выдачи, где можно было перекусить и получить воду.

«Эта лесная территория социально значимая для жителей и гостей округа. Здесь гуляют и проводят досуг. Площадь убранной территории составила 1 гектар. Люди с увлечением работали на экологическом субботнике, проявляя свою активную жизненную позицию, единодушие и стремление к общим целям: поддержание чистой и безопасной экологической среды, бережное отношение к родному краю. Благодарим всех, кто присоединился», — отметила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Валерия Хренкова.

Уборку леса завершили песней «Вперед, Россия!» и небольшим флешмобом от всех участников субботника.

Подобное мероприятие было также запланировано и в Коломне, но в связи с непогодой, оно было перенесено.

Акция «Чистый лес» не имеет четкой даты, а проходит с мая по октябрь в подмосковных лесах. В прошлом году в Московской области благодаря участникам акции было расчищено 73 гектара леса.

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