Луховицкий авиационный техникум приступил к приему документов абитуриентов
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В Луховицком авиационном техникуме стартовала приемная кампания, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Прием документов осуществляется по специальностям:
На бюджетной основе:
- 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники;
- 09.02.07 Информационные системы и программирование («Профессионалитет»);
- 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;
- 15.02.16 Технология машиностроения («Профессионалитет»);
- 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков («Профессионалитет»).
На внебюджетой основе (очно-заочное обучение на базе 11 класса):
- 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники.
Приемная комиссия будет работать до 15 августа по адресу: город Луховицы, улица Горького, дом 3б.
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00. Выходные — суббота, воскресенье.
Телефоны для справок: 8 (496) 632-49-49, 8 (991) 265-35-22, 8 (496) 635-91-82.
Вся дополнительная информация представлена на сайте техникума ️в разделе «Абитуриенту».
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