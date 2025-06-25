Луховицкий авиационный техникум приступил к приему документов абитуриентов

сегодня в 19:22

Прием документов осуществляется по специальностям:

На бюджетной основе:

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники;

09.02.07 Информационные системы и программирование («Профессионалитет»);

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;

15.02.16 Технология машиностроения («Профессионалитет»);

15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков («Профессионалитет»).

На внебюджетой основе (очно-заочное обучение на базе 11 класса):

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники.

Приемная комиссия будет работать до 15 августа по адресу: город Луховицы, улица Горького, дом 3б.

Часы работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00. Выходные — суббота, воскресенье.

Телефоны для справок: 8 (496) 632-49-49, 8 (991) 265-35-22, 8 (496) 635-91-82.

Вся дополнительная информация представлена на сайте техникума ️в разделе «Абитуриенту».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.