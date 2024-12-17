Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) выдвинули инициативу о введении уголовного наказания за пропаганду нелегальных онлайн-казино с возможностью лишения свободы на срок до шести лет. Законопроект, касающийся этой темы, будет представлен в нижней палате российского парламента в ближайшее время, сообщает «Постньюс» .

Инициаторами законопроекта стали глава фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Миронов отметил, что онлайн-казино, имеющие серверы за пределами страны, становятся все более популярными среди россиян. Парламентарии полагают, что действующие штрафы за рекламу таких сайтов не способны эффективно противостоять продвижению казино, что, в свою очередь, способствует росту лудомании.

Проект закона предполагает, что стримеры и администраторы интернет-ресурсов, распространяющие рекламу азартных онлайн-игр, могут быть привлечены к уголовной ответственности, которая подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

«Лудоман — горе в семье. Несмотря на запреты, растет популярность онлайн-казино. <…> Предлагаем значительно усилить ответственность за рекламу таких сайтов. Это включает большие штрафы и даже тюремные сроки для нарушителей», — подчеркнул Гусев.

По его словам, основная цель — это защита граждан страны, в частности, детского населения, от «ловушек „одноруких бандитов“».