Лучшим лесным пожарным Подмосковья вручили награды и благодарности

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов в связи с днем пожарной охраны поздравил сотрудников подведомственного комитету ГАУ МО «Центрлесхлоз» и вручил ведомственные награды МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации чрезвычайных ситуаций, высокие показатели в служебной деятельности, достигнутые успехи в работе по предупреждению и тушению пожаров, большой вклад в развитие Государственной противопожарной службы МЧС России награждены

медалями «За спасение на пожаре»:

начальник ЛПС «Белоомут» Луховицкого-Ступинского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» Леонид Бородин;

начальник ЛПС «Хорлово» Виноградовского-Егорьевского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» Андрей Воронин;

начальник ЛПС «Клин» Клинского-Истринского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» Александр Демидович;

тракторист ЛПС «Кривандино» Шатурского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» Алексей Колосов;

лесной пожарный ЛПС «Орехово-Зуево» Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» Виктор Попов;

медалью «За пропаганду спасательного дела»:

начальник ЛПС «Куровское» Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» Евгений Кочедыков;

почетной грамотой МЧС России:

лесной пожарный ЛПС «Орехово-Зуево» Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» Виктор Попов.

Благодарность МЧС России объявлена:

лесному пожарному ЛПС «Луховицы» Луховицкого — Ступинского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» Михаилу Варваричу;

водителю автомобиля ЛПС «Егорьевск» Виноградовского — Егорьевского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» Александру Войнову;

водителю автомобиля ЛПС «Луховицы» Луховицкого — Ступинского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» Юрию Невадовскому;

водителю автомобиля ЛПС «Ямкино» Ногинского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» Андрею Сухову.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.