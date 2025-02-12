Лучших волонтеров Восточного Подмосковья наградили в Орехово-Зуеве

Лауреатов седьмой ежегодной премии добровольческих инициатив «За Дело» наградили в Morozoff-Hall в Орехове-Зуеве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С каждым годом волонтеров становится все больше. В этом году на конкурс было подано 17 групповых и более 120 индивидуальных заявок. Из числа заявителей 80 участников стали лауреатами премии «За Дело» в номинациях:

Социальное волонтерство

Событийное волонтерство

Патриотическое волонтерство

Жюри конкурса выделило две специальные номинации: «Семейное волонтерство» и «#МыВместе помощь фронту».

В этом году заявки подали претенденты не только из Орехово-Зуева, но и из Воскресенска, Егорьевска, Павловского Посада и Шатуры.

Победители получили дипломы и памятные подарки от заместителя главы округа Виталия Цепляева, председателя Совета депутатов округа Александра Бабаева, руководителя депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов округа Дмитрия Нестерова и министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

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