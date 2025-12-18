Лучших сотрудников Авиационной корпорации «Рубин» наградили в Балашихе

В мероприятии приняли участие генеральный директор авиационной корпорации «Рубин» Игорь Ряпин, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан, депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, заместитель главы городского округа Балашиха Ирина Шведова, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и коллектив корпорации.

Более 60 специалистов предприятия были отмечены благодарностями и почетными грамотами от главы городского округа Сергея Юрова и Совета депутатов Балашихи. Владимир Шапкин наградил трех работников корпорации почетными знаками за высокие показатели в труде и вклад в развитие производства.

«Мы с вами подводим итоги нашей работы в 2025 году. Благодаря вашему профессионализму мы с ним справились на отлично и выполнили все поставленные задачи. И это заслуга нашего с вами слаженного труда и сплоченного коллектива», — сказал Игорь Ряпин.

Авиационная корпорация «Рубин» является специализированным предприятием по разработке, испытаниям и серийным поставкам гидравлических агрегатов, систем, а также взлетно-посадочных устройств летательных аппаратов. В 2026 году предприятие отметит юбилей — 80 лет.

Предприятие активно занимается вопросами инновации, технического переоснащения и модернизации производства. Изделия, выпускаемые корпорацией, успешно используются во многих отраслях экономики страны.

В корпорации функционирует система по привлечению молодых специалистов. В 2024 году в рамках целевой подготовки инженерно-технических кадров для корпорации совместно с МГТУ им. Баумана было создано студенческое конструкторское бюро имени «Трифона Башты».

«Рубин» также активно участвует в жизни городского округа Балашиха, в том числе оказывая помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

