Лучших лидеров проектов выберут в Москве в рамках премии «Страну меняют люди»

В Москве в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» состоится национальная премия «Страну меняют люди». Она направлена на признание вклада ученых, предпринимателей, инженеров и других деятелей, способствующих достижению национальных целей России, сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Лидеры идей и проектов разрабатывают и внедряют передовые решения для развития страны. Также премия посвящена лицам, которые поддерживают лидеров — представителей организаций, общественных деятелей, региональных команд, героев СВО.

Организаторами премии выступают АСИ и Фонд «Росконгресс», соорганизатором — ВЭБ.РФ. Проведение премии поддержало Минобороны РФ и министерство культуры России. Главным партнером стала компания МАЕР, а творческим партнером — «Таврида.АРТ».

Форум «Сильные идеи для нового времени» состоится 15–16 июля 2025 года в Москве. Это ежегодное мероприятие, которое направлено на выявление и поддержку общественно значимых инициатив российских граждан.