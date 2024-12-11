Лучших деловых экспертов Мытищ приглашают к участию в конкурсе

Международная премия «Эксперт года — 2025» по определению лидеров, реализовавших прорывные идеи в бизнесе и общественных инициативах, стартовала уже в 14-й раз, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

К участию в ней приглашают мытищинских представителей бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций.

Первый этап — прием заявок, продлится до 30 января 2025 года.

На втором этапеформируется шорт-лист, он будет представлен на рассмотрение членам экспертного совета, которые на третьем этапе определят победителей в каждой из номинаций. Участие в премии «Эксперт года — 2025» — это не только возможность получить престижную награду, но и шанс наладить полезные контакты с другими участниками конкурса, обменяться опытом и идеями.

Для подачи заявки достаточно заполнить форму в электронном виде. Это займет не более 20 минут.

Более подробная информация доступна на сайте https://expertgoda.com/.

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