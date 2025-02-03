Лучших банковских и страховых пиарщиков наградили в Доме журналиста Петербурга

В петербургском Доме журналиста на Невском проспекте состоялась церемония награждения лучших специалистов по связям с общественностью, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Награждение прошло в номинациях: «Страховой пиарщик глазами журналиста — 2024», «Банковский пиарщик глазами журналиста — 2024», «Промышленный пиарщик Санкт-Петербурга глазами журналиста — 2024» и «Страховой пиарщик глазами журналиста — 2024».

«Главное, конечно, это душевность встреч профессионального сообщества. Чтобы по итогам года профессионалы рынка могли встретиться, узнать, кто сменил работу, кто остался на старом месте, поделиться новостями и порадоваться за успехи друг друга», — заявила главред портала «ТТ Финанс» Татьяна Триндюк.

По ее словам, церемония награждения высоко ценится в медиаструктурах и профессиональном сообществе. Для профессионалов это шанс найти новые проекты.

Это мероприятие проводят в Петербурге с 2005 года. Тогда коллеги оценивали только работу банковских пиарщиков.