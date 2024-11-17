Лучших активистов местного отделения «Молодой Гвардии» наградили в Балашихе

Молодогвардейцы участвуют в благотворительных акциях, помогают пострадавшим жителям новых территорий, реализуют свои проекты, организовывают культурные и спортивные мероприятия.

«Движению уже 19 лет и в нём те активисты, которые протягивают руку помощи в наше непростое время. Вы наше будущее, патриоты и настоящие люди, на которых мы равняемся», — сказал Вячеслав Фомичев.

Около 40 молодогвардейцев наградили памятными медалями и благодарностями главы Балашихи Сергея Юрова.

Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» основана 16 ноября 2005 года. Сегодня это одно из самых многочисленных молодежных движений. Попасть в него можно с 14 лет. Для этого нужно подать заявление в местное отделение «Молодой Гвардии».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.