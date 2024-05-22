Лучшие участники форума «Амур» отправятся с бизнес-миссией в Китайскую Народную Республику

21 мая стартует регистрация на всероссийский форум молодых предпринимателей «Амур», входящий в линейку Росмолодежь.События. Мероприятие пройдет в Хабаровском крае с 13 по 19 августа, передает пресс-служба мероприятия.

Основной темой форума станет социальное предпринимательство. В этом году впервые в деловую программу будет интегрирован международный трек с приглашением участников из Китайской Народной Республики, а также детская смена форума, направленная на создание новых бизнес-идей.

«Сегодня молодежное предпринимательство имеет ключевое значение для экономики страны. Молодые люди, которые открывают свое дело, становятся драйверами экономического развития, внося значительный вклад в налоговые поступления и стимулируя инвестиции. Наша ключевая задача — поддержать молодых предпринимателей на всех этапах развития, помочь им найти партнеров и единомышленников», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Старт образовательной программы для участников начнется уже в пути следования до места проведения форума, с приготовленными сюрпризами от организаторов. В рамках образовательной площадки форума пройдут панельные дискуссии, нетворкинг-сессии, экскурсии на предприятия, мастер-классы и лекции.

Деловая часть форума сосредоточена на сопровождении молодых людей с бизнес-идеями от их старта, упаковки и продажи продукта до поиска инвесторов и получения обратной связи от экспертов.

«С каждым годом мы наблюдаем все больший интерес к открытию своего дела среди молодежи. Нам крайне важно оперативно отвечать на запросы молодых людей и оказывать всестороннюю помощь в запуске их бизнесов. Площадка всероссийского форума молодых предпринимателей позволит наладить открытый и честный диалог между нами и молодежью. Результатом этой совместной работы станет реверсивный обмен опытом и обеспечение максимально бесшовного содействия в самореализации молодых россиян», — прокомментировал запуск регистрации на форум руководитель трека Росмолодежь.Бизнес Дмитрий Литвин.

Событие объединит на одной площадке лидеров успешных бизнесов, представителей власти, экспертного и медийного сообществ, начинающих и потенциальных предпринимателей, а также гостей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона с целью обсуждения и совместного поиска эффективных решений наиболее актуальных вопросов, которые на данный момент стоят перед российской экономикой.

«Важным направлением форума „Амур“ станет трек „Бизнес для СВОих“, ориентированный на предпринимателей, интегрирующих свой бизнес в задачи специальной военной операции. Участники этой смены получат знания и практические навыки, необходимые для развития бизнеса, который востребован на территориях новых регионов и способствует стабильному экономическому росту», — сказала председатель комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края Амалия Шихалева.

Регистрация на мероприятие открыта на платформе Росмолодежь.События.