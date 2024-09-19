Лучшие проекты конкурса «Медиаоборудование» протестируют в Москве

сегодня в 11:20

В Москве подвели итоги технологического конкурса «Медиаоборудование». В финал вышли 15 перспективных стартапов, в которых предложены инновационные решения для индустрии кино, телевидения и виртуального продакшена, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Всего поступило больше 170 заявок, 110 из них подали московские компании. Разработки оценивали непосредственно партнеры конкурса — крупные представители отечественных креативных индустрий. Например, ВГИК заинтересовали сразу четыре инновации», — сказала заммэра города — глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в ближайшее время инновации планируют интегрировать в учебный процесс института.

На площадке Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК) возьмут на тестирование пилотный проект веб-приложения для монтажа видео, созданного на основе искусственного интеллекта (ИИ). Программа может сама создать из отснятого материала небольшие сюжеты или подкасты. Еще одно новое ИИ-решение автоматически образовывает архив любого медиаконтента, где сразу есть описание, каталогизация и функция поиска.

Фото - © Пресс-служба ДПиИР Фото - © Пресс-служба ДПиИР

Среди предложенных решений есть и импортозамещающая система объемного звука, которая необходима для кинотеатров, и роботизированная платформа, чтобы проводить кастинги.

Известная в медиасфере ИТ-компания планирует опробовать программное обеспечение, позволяющее удаленно управлять микрофонами в разных помещениях.

Студия виртуального продакшена обсуждает возможность тестирования и внедрения еще двух технологий: системы, создающей цифровых двойников любых объектов, и виртуального пространства для онлайн-трансляций и видеоконференций.

Финалистами еще стали проекты многофункционального медиахранилища, интерактивного цифрового зеркала и другие.