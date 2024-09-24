Лучшего военного корреспондента выберут на конкурсе «Золотой пиксель»

На конкурсе «Золотой пиксель» в Подмосковье выберут лучшего военного корреспондента. Победитель в этой номинации получит главный приз — 500 тысяч рублей, сообщается на сайте премии.

Приз военкору вручат за смелую и объективную работу в зоне боевых действий. Также на конкурсе предусмотрена премия за лучший военный репортаж с передовой. Главный приз также составляет 500 тысяч рублей.

На «Золотом пикселе» выберут лучшую песню о Подмосковье, семейный влог, подмосковный трэвел-влог, лучший рилс и сообщества в «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Будут отмечены и выдающиеся социальные проекты, Telegram-каналы и блогеры. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте премии.

Министерство информации и молодежной политики Московской области сообщило, что заявки от желающих показать свои таланты в области блогинга и журналистики будут принимать до 30 сентября. Организаторы оставили за собой право продлить прием еще на 45 дней.

Каждый участник может представить на конкурсе не более одной работы — это авторские проекты, опубликованные в «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram и Likee после 1 января 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.