Лучше сдать: что делать с живой елкой после новогодних праздников

Эколог Рыбальченко: новогоднюю ель лучше отдать на переработку, а не выбрасывать

Ученый секретарь Круглого стола российских ученых-экспертов в области утилизации отходов, эколог Илья Рыбальченко заявил, что после праздников новогоднюю елку лучше сдать на переработку, чем выбросить: так она принесет намного больше пользы природе и обществу.

«Если дерево засохло, ни в коем случае не выбрасывайте его. Во-первых, елка негабаритная, и, соответственно, когда приедет мусоровоз, могут возникнуть проблемы вплоть до застревания. А во-вторых, елка весит примерно 5-10 кг», — сказал ученый в эфире радио Sputnik.

По его словам, при сжигании 10 кг елки уничтожится 20 кг кислорода. Выбрасывая елки, люди усложняют работу коммунальным службам и добавляют в воздух вредный углекислый газ.

Отдать елку на переработку можно в местные хозяйственные организации — ЖЭКи или ДЭЗы, а также поискать в интернете пункты приема елок в своем городе. Такая информация может содержаться и на сайте местного органа власти, заключил эколог.