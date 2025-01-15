Лучше переждать: как подготовить детей к новостям о разводе

Семейный психолог Андрей Зберовский заявил, что говорить детям о разводе или уходе из семьи одного из супругов лучше после окончательного решения или официального подтверждения, сообщает «Вечерняя Москва».

«Особенно если ваши дети еще социально не адаптированы, вы понимаете, что они стопроцентно будут болезненно переживать такую информацию. Лучше переждите», — сказал психолог.

По его словам, в 70% случаев уходящие из семьи к другой женщине мужчины довольно скоро возвращаются, не стоит травмировать детей зря и слишком рано делать однозначные выводы.

Если же развод уже состоялся, то сообщать информацию о нем ребенку нужно дозированно: тот должен успеть дозреть до нее.

Кроме того, разговаривать с ребенком надо очень бережно. Стоит обязательно уточнить, что оба родителя его любят, несмотря на разрыв между ними, а развод никак на нем не отразится.