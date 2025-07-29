Лучше ориентироваться на особенности породы, а не на пол: как выбрать собаку

Кинолог Голубев: при выборе собаки лучше ориентироваться на породу, а не на пол

При выборе щенка у будущего собаковода неизменно встает вопрос, кто лучше — мальчик или девочка? Есть мнения, что суки более покладистые и послушные, зато кобели — активные и преданные. Это не очень правильный подход, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Мы всегда призываем не отталкиваться от пола при выборе щенка. Характер собаки — это история индивидуальная, иногда в одном помете может быть гиперактивная девочка и совершенно спокойный мальчик. Ориентироваться прежде всего стоит на породные особенности», — сказал Голубев.

Тем не менее, приобретая щенка, человек все равно столкнется с некоторыми физиологическими особенностями, к которым следует быть готовым.

Собаки-девочки

Девочки чаще всего отличаются внешне — у них обычно более изящное телосложение. Есть отличия в весе и росте по стандартам: в большинстве пород суки значительно компактнее.

«Главное, к чему нужно быть готовым собаководу, — это течка. У каждой породы она начинается в свое время, с наступлением физиологической зрелости. Проходит она также крайне индивидуально — у некоторых ее можно даже не заметить, и собака сама вылизывается. У других, даже самых маленьких пород, процесс может быть интенсивным. Чтобы не запачкать квартиру, могут понадобиться специальные трусики», — пояснил кинолог.

Во время течки с собаками нужно крайне аккуратно гулять, избегать скопления других животных. Течка всегда привлекает половозрелых самцов. Может измениться состояние и даже характер питомицы.

При этом мнение, что самке нужно хоть раз в жизни ощениться — миф. Разведение должно проходить строго в рамках племенной деятельности. Это сложный процесс, и, если человек не является профессиональным заводчиком, то заниматься этим нельзя. Собака спокойно может жить без беременности — это не принесет ей ни физиологического, ни морального вреда.

Кобели

Мальчики обычно имеют крепкое телосложение и более широкую грудь. Многие самцы с определенного возраста бывают склонны к доминированию. Подростковый возраст может сопровождаться непослушанием и агрессией. В этом случае потребуется коррекция поведения самостоятельно либо с кинологом.

«Наиболее частая проблема, с которой сталкиваются владельцы кобелей, мечение территории. Это естественный процесс, который, однако, в квартире может причинить массу неудобств. Иногда процесс не заканчивается даже после кастрации, поэтому придется корректировать поведение, а иногда даже прибегать к хитростям — отвлекать собаку, ставить на полюбившееся место лежанку», — подчеркнул Голубев.

У кобеля бывает так называемый период «гона», или половой охоты, когда он крайне возбужденно может реагировать на самок с течкой. Стоит крайне внимательно следить за этим, побольше нагружать его физической активностью, игрушками, дрессировкой, но стараться избегать столкновения с самками.

Выбор за хозяином

Поэтому какого бы щенка человек ни выбрал, так или иначе ему придется столкнуться с определенными проблемами, которые, впрочем, с опытом и грамотной дрессировкой довольно просто решаются.

При этом утверждать, ориентируясь на пол, что кто-то из собак покладистее, не представляется возможным. Надо отталкиваться от конкретной породы — в этом случае действительно бывают питомцы более активные по природе или, напротив, более домашние, и, безусловно, от конкретной особи.

Определившись с породой, можно приступать к выбору пола будущего щенка — нужно подумать, с кем человеку было бы комфортнее. Или можно довериться случаю — иногда лучше всего подскажет внутреннее чутье. Бывает, что хозяева с первой секунды понимают, что именно эта собака — та самая.