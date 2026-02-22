Лучше обменять: почему не стоит выставлять ненужные вещи в подъезде

Эксперт Бондарь: за выставление старых вещей в подъезд могут оштрафовать

Некоторые жильцы квартир думают, что выставить старое кресло или стопку книг в общий коридор — доброе дело для соседей. Но такие намерения могут закончиться штрафами, сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Одна из причин кроется в пожарных правилах. Загромождение путей эвакуации может считаться недопустимым. В таких ситуациях инспекция может применить ст. 20.4 КоАП России», — предупредил Бондарь в беседе с RT.

Он уточнил, что за данное нарушение может грозить штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, организации — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

По его словам, нельзя нарушать и саннормы, ведь хлам в подъезде может привести к появлению насекомых. В этом случае УК рискуют большими штрафами за беспорядок в местах общего пользования. Поэтому, скорее всего, коммунальщики уберут бесхозные вещи на свалку.

Как альтернативу эксперт предложил использовать домовые чаты для обмена вещами.

