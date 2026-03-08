Лотошинские волонтеры вручили женщинам памятки по безопасности дорожного движения и поздравили их с праздником

7 марта, в преддверии Международного женского дня, лотошинские «Волонтеры Подмосковья» вместе с «Движением Первых» и администрацией муниципального округа Лотошино провели акцию по профилактике безопасности дорожного движения. Они раздали женщинам памятки, где подробно рассказывается о безопасном поведении в условиях дорожного движения, переходе улицы и многое другое. Кроме того, женщинам вручили праздничные открытки, сообщила пресс-служб администрации муниципалитета.

Как отметила главный эксперт отдела по благоустройству, транспорту и связи администрации округа Ирина Волкова, так как многие жительницы Лотошина регулярно ездят в Волоколамск и Шаховскую, где есть железная дорога, им вручили памятки о безопасности на станциях и при переходе через железнодорожные пути.

«Мы регулярно проводим такие акции по безопасности и получив памятку, человек лишний раз задумается о безопасности на автомобильной и железной дорогах. И, пользуясь случаем, поздравили женщин с праздником весны», — рассказала Волкова.

