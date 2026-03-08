Лотошинские волонтеры поздравили с праздником женщин-медиков, пожарных и матерей героев СВО

8 марта лотошинские «Волонтеры Подмосковья» в честь Международного женского дня вручили цветы женщинам, которые даже в этот праздничный день работают. Прежде всего это работники больницы и сотрудники «Мособлпожспаса», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Волонтеры приехали в приемное отделение, где подарили цветы медикам и посетителям, вручили тюльпаны фельдшерам скорой помощи. В 205-й пожарной части в поселке Кировский волонтеры также вручили цветы сотрудницам, поздравили женщин с праздником и пожелали представительницам прекрасного пола счастья, здоровья и благополучия.

Кроме того, «Волонтеры Подмосковья» посетили матерей защитников России, погибших при выполнении своих служебных обязанностей в ходе проведения СВО. Они также получили цветы и поздравления с праздником.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.