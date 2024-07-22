Лотошино и Талдом присоединились к экологической акции «Чистый Лес»

С начала 2023 года в Московской области «Единая Россия» осуществляет региональный партийный проект «Чистый лес», направленный на сохранение лесов региона и поддержание их в хорошем состоянии, передает пресс-служба партии.

Для достижения этой цели организуются и проводятся разнообразные просветительские и экологические мероприятия, а также осуществляется системная работа с лесными хозяйствами и органами исполнительной власти. Каждую неделю на популярных местах отдыха для жителей Подмосковья проводятся субботники, в ходе которых производится уборка лесных участков от опавшей листвы, засохших растений и мусора.

Координатор регионального партийного проекта, председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин отметил, что цель в рамках экологического проекта заключается в сохранении лесов Подмосковья в здоровом и ухоженном виде.

«Леса в России представляют собой один из наиболее ценных природных ресурсов, обладая значительным экологическим, экономическим и социальным влиянием. Уже второй год подряд мы активно занимаемся очисткой и благоустройством лесных территорий в наших городских округах в Подмосковье. В этом году уборку леса уже провели в 15 городских округах региона: Балашихе, Шатуре, Мытищах, Раменском, Волоколамске, Черноголовке, Воскресенске, Можайске, Лобне, Луховицах, Домодедове, Коломне, Одинцове, Лотошино и Талдоме. Уборка подмосковных лесов не только способствует сохранению природы и экологии, но и объединяет людей вокруг важной цели — заботе об окружающей среде», — сказал Владимир Шапкин.

Он также подчеркнул, что помимо уборки осуществляется и информационная работа, направленная на предотвращение загрязнения лесов мусором и отходами

20 июля в поселке Вербилки Талдомского округа собрался экологический десант. В акции приняли участие исполнительный секретарь местного отделения партии Евгения Юрина, депутат Московской областной Думы Александр Орлов, члены и сторонники «Единой России, молодогвардейцы, курсанты „Детско-юношеского военно-патриотическогоцентра „Вымпел — Талдом“ имени Ю. Х. Егенмурадова», юнармейцы, жители округа. В общей сложности на уборку территории собрались более 60 человек.

Благодаря усилиям участников акции, удалось привести в порядок 4,7 га лесного массива: убран сухостой, упавшие деревья, мусор, проведена опиловка кустов вдоль народной тропы от улицы Дачный переулок по направлению к железнодорожной станции Вербилки.

«В наше время, когда вопросы экологии и сохранения природы становятся все более актуальными, каждый участник акции, каждый человек, который уделяет время и силы для того, чтобы сделать наш мир чище и зеленее, заслуживает особой благодарности и признания. Именно ваше стремление и деятельность в защите окружающей среды неоценимы и важны для будущего нашей планеты. Каждый участник акции, каждый волонтер, каждый человек, который выходит на улицу, чтобы убирать мусор, сажать деревья, участвовать в экологических мероприятиях, делает огромное дело», — обратилась к участникам акции Евгения Юрина.

По словам директора Талдомского лесничества Александра Полякова, вТалдомском округе 80 тысяч гектар занимают леса, и они ценятся своим уникальным богатством.

«Один из наиболее ценных жемчужин Талдомского округа — поселок Вербилки, который полностью окружен лесами. Этот уникальный уголок природы служит важным местом для отдыха, экологического туризма и сохранения биоразнообразия. Я выражаю благодарность всем участникам, поддерживающим инициативы по сохранению и устойчивому использованию лесов. Мы, лесники, признательны Московской областной Думе и партии „Единая Россия“ за поддержку инициативы Комитета лесного хозяйства», — отметил в своем выступлении Александр Поляков.

Депутат Мособлдумы Александр Орлов отметил, что совместная уборка лесного массива в Вербилках стала хорошим примером того, как объединение усилий может привести к позитивным изменениям в окружающей среде.

«Экологическая инициатива не только способствует улучшению состояния лесов и природы в целом, но и напоминает о важности соблюдения принципов экологической ответственности в повседневной жизни. Она призывает к осознанному потреблению, уменьшению использования одноразовых материалов и активному участию в экологических инициативах.Такие мероприятия помогают людям осознать важность бережного отношения к природе и понять, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение окружающей среды», — прокомментировал Александр Орлов.

В Лотошино на акцию «Чистый лес» вместе с активом местного отделения партии «Единая Россия» на уборку лесопарковой зоны «Дубки» вышли более 70 человек.

Депутат Мособлдумы Сергей Сретинский перед стартом субботника вручил Благодарственное письмо от секретаря местного отделения «Единой России» Екатерины Долгасовой постоянным участникам экологических мероприятий — отрядам «Юные экологи» и «Эколята-дошколята» из Микулинскойгимназии. Вместе с ними на уборку лесопарка вышли представители администрации, депутатский корпус, учреждения образования, спорта, культуры, библиотечной системы, «Молодая гвардия Единой России», волонтеры.

«Традиционная акция „Чистый лес“ в центре внимания наших жителей. И с каждым годом становится ещё более масштабной. В прошлом году субботники охватили 20 лесных участков в 19 городских округах. В этом году акция пройдет в 26 муниципалитетов. Приятно видеть Лотошино в их числе. Парк „Дубки“ прекрасная зона для отдыха и прогулок, и сегодня он станет еще лучше», — прокомментировал Сергей Сретинский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.