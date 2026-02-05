Лоси все чаще стали выходить к людям в Подмосковье зимой

В этом году в Московской области участились случаи появления лосей вблизи жилых домов и на автомагистралях. Основной причиной специалисты называют дефицит соли, необходимой для нормального развития животных. В отсутствие естественных источников соли, таких как мхи, лишайники и солонцы, лоси ищут минералы на дорогах и тротуарах рядом с населенными пунктами.

По оценкам охотоведов, численность лосей в регионе может превышать 15 тысяч особей. На территории национального парка «Лосиный остров», лесопаркового пояса Москвы и особо охраняемых природных территорий Московской области охота на лосей запрещена, что приводит к снижению страха животных перед людьми.

При встрече с лосем рекомендуется сохранять спокойствие, не приближаться, не пугать и не кормить животное, а также не пытаться фотографироваться с ним. Лоси могут испытывать стресс и вести себя непредсказуемо. Автомобилистам и пешеходам советуют быть особенно внимательными утром и вечером, когда животные наиболее активны. Обычно лоси самостоятельно покидают населенные пункты, однако при агрессивном поведении животного или невозможности его выхода следует обращаться в службу 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.