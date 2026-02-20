Лось у деревни Крутицы остается под наблюдением

Лось, обнаруженный жителями у деревни Крутицы в муниципальном округе Шатура, здоров и свободно передвигается по территории. Животное находится под наблюдением специалистов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным управления госохотнадзора, состояние лося не вызывает опасений. Он активен и самостоятельно перемещается по окрестностям деревни Крутицы.

Специалисты отмечают, что животному, вероятно, комфортно в выбранном месте. Морозы ему не угрожают, кормовой базы в районе достаточно. В настоящее время за лосем наблюдают сотрудники Мособлкомлеса и охотпользователь данной территории.

Жителей просят не приближаться к дикому животному и не пытаться с ним контактировать.

