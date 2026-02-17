«Ломка пройдет»: депутат сравнил Telegram с наркотиком

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев высказал мнение, что Telegram можно сравнить с наркотиком. В ситуации полной блокировки этого мессенджера, по его словам, пользователей ожидает «ломка», однако она будет временной, поскольку в России существует отечественный мессенджер MAX, сообщает Газета.ru .

Парламентарий подчеркнул, что Telegram обязан соблюдать российское законодательство, так как на территории страны не должно быть ни людей, ни структур, ни институтов, которые игнорируют законы.

«Вы же не любите нелегальных мигрантов, ну, и вообще преступников. <…> Что же вы тогда любите Telegram, который не соблюдает российское законодательство, но при этом действует на территории России?» — задался вопросом Матвейчев.

Он указал, что у платформы сейчас два пути: либо создать российское подразделение, которое будет выполнять требования закона, либо столкнуться с полным запретом на работу в стране. Депутат посоветовал аудитории заранее, в течение ближайшего месяца создавать каналы и активно осваивать мессенджер MAX.

«Слава Богу, у нас есть, в отличие от 200 других стран в мире, свой собственный национальный мессенджер», — добавил он.

Матвейчев уверен, что общество не пострадает в случае прекращения работы Telegram.

«Десять лет назад мы жили, не умирали, рожали детей, радовались жизни, жарили шашлыки, получали откуда-то информацию без всякого Telegram и даже не знали о том, что он существует или будет существовать, и как не умерли, точно так же мы не умрем», — заявил он.

Политик даже сравнил мессенджер с наркотическим веществом, отметив, что при запрете таковых тяжелее всего приходится зависимым.

«Это как наркотик, к которому привыкают, и если отмена происходит наркотика или запрет, то возникает ломка. <…> Ломка пройдет точно так же, как была ломка с Instagram* и Facebook*», — заключил Матвейчев.

17 февраля Baza со ссылкой на информированные источники сообщила, что полная блокировка Telegram в России начнется 1 апреля. По имеющимся данным, Роскомнадзор запустит тотальные ограничения работы приложения по всей территории страны, аналогичные мерам в отношении платформ Meta*. Мессенджер перестанет быть доступным как через мобильные сети, так и через проводной интернет.

* Компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.